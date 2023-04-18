«Газпром» назвал теплую погоду причиной успешного прохождения Европой отопительного сезона

В «Газпроме» отметили, что по данным на 16 апреля, темпы заполнения газохранилищ отстают от показателей 2020 года — 56,6 млрд куб. м. против 58 млрд куб. м. В компании посчитали, что у Европы могут возникнуть трудности со своевременным заполнением ГПХ к следующему отопительному сезону в связи с отказом от поставок российского топлива.