«Газпром» назвал теплую погоду причиной успешного прохождения Европой отопительного сезона

Европейские страны успешно прошли отопительный сезон 2022 — 2023 годов только за счет благоприятной погоды. Об этом заявили в пресс-службе энергетического холдинга «Газпром».
Согласно данным аналитиков компании Gas Infrastructure Europe (GIE), шестого апреля завершился отбор газа из европейских подземных хранилищ (ГПХ). Стоит отметить, что уровень заполненности ГПХ понизился до 55%, составив 55,4 млрд куб. м.
«Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — сообщает компания в своем Telegram-канале.
В «Газпроме» отметили, что по данным на 16 апреля, темпы заполнения газохранилищ отстают от показателей 2020 года — 56,6 млрд куб. м. против 58 млрд куб. м. В компании посчитали, что у Европы могут возникнуть трудности со своевременным заполнением ГПХ к следующему отопительному сезону в связи с отказом от поставок российского топлива.
Ранее INFOX сообщал, что «Газпром» нарастил прокачку газа через Украину. По состоянию на 4 апреля объем поставляемого россией газа составил 41,7 млн куб. м, что соответствует уровню 2022 года.