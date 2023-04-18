Профсоюзы России предложил дать возможность безработным пожилым людям выйти на пенсию раньше срока

Помимо этого, профсоюзы хотят внести в законопроект понятия «частично безработный» и «частично занятый» для оформления пособий по безработице. На положение работника влияют обстоятельства извне — карантин, уменьшение объемов производства или возникновение ЧП. В этих ситуациях время работы гражданина уменьшается так же, как и его зарплата. Под «неполной занятостью» предполагаются случаи, когда человек трудоустроен по договору, но его рабочее время меньше нормы. Стоит отметить, что заработная плата зависит от выработки за смену.