Профсоюзы России предложил дать возможность безработным пожилым людям выйти на пенсию раньше срока

Федерация независимых профсоюзов России предложила ряд поправок в законопроект «О занятости населения», сообщает газета «Ведомости».
ФНПР выступили с инициативой дать возможность досрочно выйти на пенсию пожилым гражданам, не имеющим возможность найти работу. Если служба занятости не сможет за год трудоустроить россиянина, которому осталось не более пяти лет до пенсионного возраста, то его отправят на пенсию раньше срока.
Помимо этого, профсоюзы хотят внести в законопроект понятия «частично безработный» и «частично занятый» для оформления пособий по безработице. На положение работника влияют обстоятельства извне — карантин, уменьшение объемов производства или возникновение ЧП. В этих ситуациях время работы гражданина уменьшается так же, как и его зарплата. Под «неполной занятостью» предполагаются случаи, когда человек трудоустроен по договору, но его рабочее время меньше нормы. Стоит отметить, что заработная плата зависит от выработки за смену.
Ранее стало известно, что российские профсоюзы поддержали инициативу по сокращению рабочей недели до 36 часов с сохранением заработной платы. Идею выдвинула депутат Государственной думы Светлана Бессараб.