Французский футболист Поль Погба дал показания в суде по делу о вымогательстве 13 млн евро

Французский футболист и бывший полузащитник национальной команды Поль Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах 13 млн евро, информирует RT.
Хавбек итальянского футбольного клуба «Ювентус» выступил на очередном заседании по делу о шантаже, по которому он проходит потерпевшим. Причем он сознался, что все-таки заплатил одному из злоумышленников 38 тысяч евро.
Погба обратился за помощью в силовые структуры Франции, потому что его запугивали неизвестные лица. Среди злоумышленников экс-звезда английского ФК «Манчестер Юнайтед» узнал своего брата Матиаса. Преступники требовали от игрока 13 млн евро.
Ранее представители СМИ сообщили, что Федерация футбола во Франции отказалась выделять паузы на матчах для игроков-мусульман.