Ветеран и общественник Вячеслав Калинин призвал россиян сплотиться и поддержать участвующих в СВО бойцов

Вячеслав Калинин напомнил о подвиге дедов и прадедов, которые отстояли свободу страны в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что, выбирая службу по контракту, мы становимся в один ряд с нашими братьями и приближаем общую победу, для которой настоящие граждане страны должны делать все, что в их силах, и в тылу, и на передовой.