Ветеран и общественник Вячеслав Калинин призвал россиян сплотиться и поддержать участвующих в СВО бойцов

Ветеран боевых действий, основатель медиахолдинга «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин призвал жителей Саратовской области и всех россиян сплотиться и поддержать наших бойцов в тылу и в зоне проведения спецоперации.
В своем обращении ветеран, журналист и публицист отметил, что сейчас, когда против России объединилось столько враждебных сил, граждане страны должны быть как никогда едины. Необходимо делать все возможное для приближения победы, передает информационное агентство «Регион64».
Вячеслав Калинин напомнил о подвиге дедов и прадедов, которые отстояли свободу страны в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что, выбирая службу по контракту, мы становимся в один ряд с нашими братьями и приближаем общую победу, для которой настоящие граждане страны должны делать все, что в их силах, и в тылу, и на передовой.