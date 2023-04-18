Израильские власти депортируют шесть православных паломников из России, прилетевших на Пасху

Шестерых православных россиян, которые прилетели в Израиль на Пасху, планируют депортировать из страны без объяснения причин. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Туристов из Нижнего Новгорода остановили в аэропорту. Их детально опросили о наличии друзей в Израиле и количестве денежных средств. Россияне предоставили доказательства наличия забронированного отеля, страховки и билетов в обратную сторону.
Также российских туристов обыскали и проверили телефоны. После этого им сообщили о депортации без объяснения причин.
Ранее стало известно, что тысячи россиян могут депортировать из Латвии после принятия нового закона. Инициатива предполагает, что иностранцы, которые не знают латышского языка, будут выдворены из страны.