Правоохранители задержали общавшегося с журналистом WSJ Гершковичем пиарщика из Екатеринбурга

Именно Ширшиков первым рассказал, что корреспондент американского издания пропал. Стражи порядка решили нагрянуть к пиарщику с обысками после его публикаций в социальных сетях, где он рассказывал о своем общении с Гершковичем, а также оправдывал гибель военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной. После проведения оперативных мероприятий в квартире Ширшикова мужчину задержали.