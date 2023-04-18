Правоохранители задержали общавшегося с журналистом WSJ Гершковичем пиарщика из Екатеринбурга

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали пиарщика Ярослава Ширшикова, который до этого общался с журналистом WSJ Эваном Гершковичем. Мужчине вменяют оправдание терроризма, сообщат РБК.
Именно Ширшиков первым рассказал, что корреспондент американского издания пропал. Стражи порядка решили нагрянуть к пиарщику с обысками после его публикаций в социальных сетях, где он рассказывал о своем общении с Гершковичем, а также оправдывал гибель военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной. После проведения оперативных мероприятий в квартире Ширшикова мужчину задержали.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд по результатам рассмотрения жалобы на арест журналиста из Wall Street Journal Эвана Гершковича не изменил своего решения. На судебном заседании присутствовала посол США в России Линн Трейси.