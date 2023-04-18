Военный эксперт Никулин рассказал о попытке США переложить вину за бомбежку Хиросимы и Нагасаки на СССР

Военный эксперт и бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин вспомнил об атомной катастрофе Японии в 1945 году. По его словам, в каждом из атакованных городов одномоментно погибло около 80 тысяч человек, а впоследствии еще больше от радиации.