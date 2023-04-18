Военный эксперт Никулин рассказал о попытке США переложить вину за бомбежку Хиросимы и Нагасаки на СССР

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал войну с Японией и бомбардировку Хиросимы и Нагасаки несравнимой по последствиям разрушений и страданий людей на Земле. Однако он избежал решения называть США главным виновником трагедии.
Военный эксперт и бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин вспомнил об атомной катастрофе Японии в 1945 году. По его словам, в каждом из атакованных городов одномоментно погибло около 80 тысяч человек, а впоследствии еще больше от радиации.
Никулин в интервью с «Общественной Службой Новостей» назвал бомбежку самым страшным военным преступлением США в их истории. Однако в японских учебниках написано, что города атомными бомбами якобы закидал Советский Союз. Все это было сделано для того, чтобы переложить ответственность за свои преступления на другие страны, заявил эксперт.
Марш памяти «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Кишиневе. Празднование пройдет в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Молдавии.