«Мы делаем полный аналог западной техники»: эксперты обсудили влияние санкций на энергетическую отрасль России

В Санкт-Петербурге стартовал VI Международный энергетический форум. На мероприятии ведущие эксперты отрасли обсудили последствия западных санкций и импортозамещение.
Специалисты энергетического сектора отметили, что ограничения западных стран только стимулировали развитие отечественных технологий. Многие российские компании увеличили темпы собственного производства из-за резко выросшего спроса на их товары.
«Основная проблема сейчас легла на наши плечи. Необходимо возместить урон, точнее проблемы, которые возникли после снижения поставок импортных приборов. Мы делаем полный аналог западной техники. Количество заказов сейчас у нас выросло до пределов наших возможностей. Усиливаемся, расширяемся и стараемся развивать возможности нашего рынка сейчас», — отметил заместитель генерального директора НПЦ «Эхо+» Дмитрий Тихонов в разговоре с корреспондентом ФАН.
В Петербурге VI Международный энергетический форум продлится до 20 апреля. За это время посетители смогут посетить более 30 мероприятий конгрессной программы, а также ознакомиться со стендами ведущих компаний отрасли.