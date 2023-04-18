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Военный эксперт Литовкин рассказал, почему наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

Политика
Военный эксперт Литовкин рассказал, почему наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

Планируемое наступление ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области обречено на провал. Об этом ФАН заявил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам эксперта, наступление на левый берег Днепра невозможно из-за отсутствия необходимого для форсирования рек вооружения.

«На мой взгляд, это нереалистично. Во-первых, потому что у Украины нет высадочных средств, на которых возможно пересечь Днепр. У них нет авиации, так как перед наступлением через такую водную преграду необходим мощный огневой удар по противоположному берегу для подавления средств ПВО и прочей бронетехники. У них нет такой артиллерии, которой можно обработать весь берег», — сказал эксперт.

Виктор Литовкин подчеркнул, что если наступление и состоится, то оно будет провальным.

«Их гонят в наступление Соединенные Штаты, которым надо избирателям Байдена и прочим налогоплательщикам показать, что они не зря тратят деньги на военную технику для Украины, властям которой не жалко терять людей ради «национальности» и эгоистических интересов США. Это мы видим везде: под Артемовском, Угледаром», — добавил полковник.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки «Днепр» в Херсонской области. Глава государства попросил военных высказать мнение об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также заслушал доклады командующего ВДВ Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» Олега Макаревича и других военачальников.

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