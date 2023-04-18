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«Все никак с ним встретиться не можем»: Пригожин прокомментировал появление Зеленского на передовой

Общество
«Все никак с ним встретиться не можем»: Пригожин прокомментировал появление Зеленского на передовой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин согласился лично явиться в Киев после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовую Авдеевку, что к северу от Донецка.

В комментарии журналистам, который опубликовал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина», бизнесмен предложил украинскому лидеру отправить награжденных в Авдеевке солдат ВСУ на Бахмутское направление.

«Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут, еще раз наградит посмертно, а так — уважуха, яйца железные», — сказал он.

Пригожин также обратил внимание на то, что ему никак не удается встретиться с Зеленским в Бахмуте. На этом фоне предприниматель высказался о готовности приехать в украинскую столицу.

«В ответ могу только в Киев приехать. В Бахмуте мы все никак с ним встретиться не можем», — констатировал бизнесмен.

Ранее Евгений Пригожин записал шуточное видео о встрече с Зеленским на территории Бахмута и решении в следующий раз вместе отправиться в Варшаву.
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