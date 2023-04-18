Житель Новосибирска напал на женщину-пристава за попытку забрать его машину

Автовладельцу это настолько не понравилось, что он причинил сотруднице ведомства физическую боль и телесные повреждения, наехав на нее на автомобиле. Скоро Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело, возбужденное за противодействие представителю власти, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.