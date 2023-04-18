Житель Новосибирска напал на женщину-пристава за попытку забрать его машину

Прокуратура Новосибирска объяснила, за что местный автовладелец предстанет перед Заельцовским районным судом.
По данным ведомства, ранее суд запретил мужчине за ряд провинностей распоряжаться внедорожником Range Rover, а также совершать регистрационные действия с ним. Во исполнение решения суда сотрудница региональной Федеральной службы судебных приставов (ФССП) попыталась конфисковать его автомобиль, сообщает «АиФ-Новосибирск».
Автовладельцу это настолько не понравилось, что он причинил сотруднице ведомства физическую боль и телесные повреждения, наехав на нее на автомобиле. Скоро Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело, возбужденное за противодействие представителю власти, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.