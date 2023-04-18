Росфинмониторинг внес двух соучастников нападения на село под Брянском в перечень террористов и экстремистов

Предполагаемые соучастники мартовского нападения на приграничное село в Брянской области Кирилл Канахин и Алексей Огурцов внесены в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.
Внесенные в список Канахин и Огурцов, предположительно, являются подельниками организатора нападения на село Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору). Они также были объявлены в розыск.
Ранее стало известно, что ВКС России разрушили мост через реку Судость в районе села Гремяч, который украинские ДРГ использовали для атак по территории Брянской области. Такая мера была принята для предотвращения повторных проникновений диверсионных групп.