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Росфинмониторинг внес двух соучастников нападения на село под Брянском в перечень террористов и экстремистов

Общество
Росфинмониторинг внес двух соучастников нападения на село под Брянском в перечень террористов и экстремистов

Предполагаемые соучастники мартовского нападения на приграничное село в Брянской области Кирилл Канахин и Алексей Огурцов внесены в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Внесенные в список Канахин и Огурцов, предположительно, являются подельниками организатора нападения на село Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору). Они также были объявлены в розыск.

Ранее стало известно, что ВКС России разрушили мост через реку Судость в районе села Гремяч, который украинские ДРГ использовали для атак по территории Брянской области. Такая мера была принята для предотвращения повторных проникновений диверсионных групп.
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