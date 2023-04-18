Выборгские школьники вышли на связь с Международной космической станцией

Учащиеся выборгской школы № 1 пообщались с космонавтами посредством прямой радиосвязи. Сеанс прошел в 12:45 минут по московскому времени на горе Папула и длился 10 минут. Помог школьникам радиолюбитель из Петербурга Евгений Кузнецов.
Как пишет сетевое издание «Выборг ТВ», участники мероприятия собрались в субботу на горе Папула около телевизионного ретранслятора. Контакт с космонавтами состоялся 15 апреля, потому что именно в этот момент над Выборгом пролетал космический аппарат 68-й длительной экспедиции.
По словам специалиста, вызвавшегося помочь учащимся наладить связь с космонавтами, радио он увлекается со школьных лет. Принимает сигналы из космоса давно, ведь вокруг планеты вращаются много летательный аппаратов.
Во время сеанса связи дети задавали космонавтам различные интересующие их вопросы: о распорядке дня, о снах в космосе, о том, как стать космонавтом и другие. Первый подобный прямой эфир с космонавтами на орбите провели пять лет назад.