Шахматист Ян Непомнящий обыграл соперника из Китая в седьмой партии матча за звание чемпиона мира

Сам шахматист предыдущую игру назвал худшей за всю жизнь. Непомнящий отметил, что тогда каждый его ход был плохим. При этом его соперник Лижэнь заявил, что ходы россиянина заставляли его сомневаться в дальнейших действиях во время шестой партии. Следующая состоится 20 апреля, передает «Национальная Служба Новостей».