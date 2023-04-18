Шахматист Ян Непомнящий обыграл соперника из Китая в седьмой партии матча за звание чемпиона мира

Российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу над соперником из Китая. Встреча прошла в рамках седьмой партии матча за титул чемпиона мира.
Играющий белыми фигурами Непомнящий победил Дин Лижэня после проигрыша в шестом туре. Китайский шахматист признал поражение на 37 ходу. Пока что счет составляет 4:3. Завершающим станет 14 тур.
Сам шахматист предыдущую игру назвал худшей за всю жизнь. Непомнящий отметил, что тогда каждый его ход был плохим. При этом его соперник Лижэнь заявил, что ходы россиянина заставляли его сомневаться в дальнейших действиях во время шестой партии. Следующая состоится 20 апреля, передает «Национальная Служба Новостей».