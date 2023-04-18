Сенатор Джабаров заявил о превращении «Большой семерки» в «Кунсткамеру»

Страны Группы семи будут совместно пытаться предотвращать поставки в Российскую Федерацию вооружений третьими странами. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД G7, принятом по итогам встречи в японском курортном городе Каруидзава. В нем же было продекларировано намерение «предпринимать меры против тех, кто материально поддерживает действия РФ на Украине».