Сенатор Джабаров заявил о превращении «Большой семерки» в «Кунсткамеру»

Страны Группы семи будут совместно пытаться предотвращать поставки в Российскую Федерацию вооружений третьими странами. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД G7, принятом по итогам встречи в японском курортном городе Каруидзава. В нем же было продекларировано намерение «предпринимать меры против тех, кто материально поддерживает действия РФ на Украине».
Корреспондент ФАН обратился к первому заместителю председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимиру Джабарову, чтобы узнать, насколько заявления G7 в состоянии напугать мировое сообщество.
«Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы решить задачи спецоперации, России не нужны никакие «поставки третьих стран», о которых говорится в упомянутом заявлении, — заметил сенатор. — Имея такой военный и экономический потенциал, как сейчас, РФ в состоянии справится с противником самостоятельно. Так напрасно лидеры G7 тешат себя надеждой, что Москва проиграет, если ей что-то там перестанут поставлять».
Парламентарий также отметил, что заявления «Большой семерки» имеют значения только для стран-участниц этого объединения.
«Скажем, для Китая и Индии это не более чем пустой звук, — добавил собеседник ФАН. — Эти и другие крупные страны отлично понимают, что так, как сегодня Запад обращается с Россией, завтра легко могут начать обращаться с ними самими. В частности, мудрый китайский народ полностью отдает себе отчет в том, что американцы, если пойти у них на поводу, просто одномоментно используют его против РФ, а потом нанесут удар по нему самому».
Джабаров назвал совместное заявление глав МИД G7 по России «отрыжкой прошлого».
«Этот их «элитарный клуб» давно превратился в Кунсткамеру, где все застыло на уровне конца XX века, — заявил сенатор. — Ничего этот скоп уже не решает! Хотя бы потому, что суммарная экономика «Большой семерки» более не является подавляющей в мире — вперед вырвались Китай, Индия и Россия. Так что все заявления G7 — в пользу бедных, никто их уже не боится».
Ранее страны «Большой семерки» потребовали от России подтвердить недопустимость ядерной войны.