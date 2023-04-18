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Оператор дрона получил 14 лет колонии строгого режима за наводку на обстрел жилого дома в ЛНР

Происшествия
Оператор дрона получил 14 лет колонии строгого режима за наводку на обстрел жилого дома в ЛНР

Оператор беспилотного летательного аппарата получил 14 лет заключения под стражей за наводку на обстрел жилого дома в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России.

Соответствующая информация была обнародована 18 апреля, во вторник. Согласно материалу, приговоренным к колонии строгого режима является оператор дрона 57-й отдельной мотострелковой бригады украинской армии Владимир Мамчук.

Ранее стало известно, что западные государства готовятся к реакции российской стороны на контрнаступление киевского режима. Подробности передает «ФедералПресс».
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