Оператор дрона получил 14 лет колонии строгого режима за наводку на обстрел жилого дома в ЛНР

Оператор беспилотного летательного аппарата получил 14 лет заключения под стражей за наводку на обстрел жилого дома в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России.
Соответствующая информация была обнародована 18 апреля, во вторник. Согласно материалу, приговоренным к колонии строгого режима является оператор дрона 57-й отдельной мотострелковой бригады украинской армии Владимир Мамчук.
Ранее стало известно, что западные государства готовятся к реакции российской стороны на контрнаступление киевского режима. Подробности передает «ФедералПресс».