Авторы статьи отмечают, что «несмотря на давление со стороны Украины и других, в том числе бывшего премьер-министра Бориса Джонсона», количество отправляемых Киеву вооружений и военной техники от Великобритании не увеличится, поскольку страна считает размер помощи достаточным. Более того, по данным газеты, она уже отправляет оружие из резервов, выделенных на неблагоприятный для страны период.