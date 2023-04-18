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Великобритания готова передать Украине вооружения из своих запасов на черный день

Политика
Великобритания готова передать Украине вооружения из своих запасов на черный день

Украина получает от Великобритании военную помощь в таком размере, в котором она считает нужным. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на свои источники.

Авторы статьи отмечают, что «несмотря на давление со стороны Украины и других, в том числе бывшего премьер-министра Бориса Джонсона», количество отправляемых Киеву вооружений и военной техники от Великобритании не увеличится, поскольку страна считает размер помощи достаточным. Более того, по данным газеты, она уже отправляет оружие из резервов, выделенных на неблагоприятный для страны период.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили тему ускорения поддержки государства в конфликте с Россией.
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