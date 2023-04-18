Глава гарантийного фонда раскрыл детали процедуры банкротства и рассказал о его последствиях

Есть много сервисов, которые позволяют отслеживать информацию о банкротстве в режиме реального времени. Например, Casebook, СПАРК. Они платные. При их подключении нужно внести данные о компании, которая вас интересует. Тогда, если по ее статусу произойдут изменения, вам придет оповещение. Чем активнее ведут себя кредиторы во время процедуры банкротства, тем выше вероятность того, что их требования удовлетворят.