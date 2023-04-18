Глава гарантийного фонда раскрыл детали процедуры банкротства и рассказал о его последствиях

Прошлый год для более 9 тыс. российских компаний закончился банкротством. Среди регионов в топ-3 по числу компаний-банкротов входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а из отраслей – торговля, строительство, обрабатывающие производства, сфера недвижимости.
Исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов в эксклюзивном материале для ФАН рассказал, когда предприятиям стоит подавать на банкротство, какие в этой процедуре есть нюансы и что за последствия она имеет?
По его словам, в некоторых случаях обратиться в суд с заявлением о банкротстве является обязанностью руководителя компании—должника. Речь идет о ситуациях, когда она не исполняет свои финансовые обязательства более трех месяцев, начиная с даты, когда они должны были быть исполнены, а их сумма превышает 300 тыс. руб.
В противном случае, объяснил Купринов, собственника или руководителя могут привлечь к субсидиарной ответственности, то есть взыскать долги компании с них лично. Это произойдет, если несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве увеличило сумму задолженности или в течение периода «простоя» у кредиторов возникли дополнительные убытки.
«По закону о банкротстве дело рассматривается арбитражным судом в течение семи месяцев. Суд может продлить этот срок. На практике процедура банкротства может длиться от 8 месяцев до нескольких лет. Это зависит от разных факторов: наличия у должника имущества и сделок, которые можно оспорить, активности арбитражного управляющего и кредиторов, загруженности судьи и сложности дела», — добавил он.
Почему кредиторам важно не пропустить сроки
Кредиторам компаний, имеющих финансовые проблемы, нужно быть начеку: ежедневно мониторить информацию о том, не подало ли предприятие на банкротство. По закону информацию о банкротстве необходимо опубликовать в официальном издании, определенном Правительством РФ. Сейчас публикацией этих сведений занимается газета «Коммерсантъ».
Есть много сервисов, которые позволяют отслеживать информацию о банкротстве в режиме реального времени. Например, Casebook, СПАРК. Они платные. При их подключении нужно внести данные о компании, которая вас интересует. Тогда, если по ее статусу произойдут изменения, вам придет оповещение. Чем активнее ведут себя кредиторы во время процедуры банкротства, тем выше вероятность того, что их требования удовлетворят.
Здесь имеет смысл объединиться с другими независимыми кредиторами, чтобы всем вместе получить большинство голосов, а также контролировать включение в реестр требований кредиторов – это позволит оперативно отслеживать внесение в него аффилированных лиц или каких-то необоснованных требований.
Подавать заявление на включение в реестр требований кредиторов нужно не позднее чем через два месяца после публикации объявления в «Коммерсанте». Если вы пропустите этот срок, то вероятность вернуть свои деньги практически равна нулю. Так что, если вам должны деньги, тем более серьезные, нужно основательно позаботиться о своих интересах.
В порядке очереди
Финансовые требования кредиторов рассматриваются в определенном порядке. Для этого в реестре есть несколько очередей.
1. Требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему.
2. Требования об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.
3. Требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.
4. Требования банков.
5. Требования по эксплуатационным платежам (коммунальным, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам).
6. Требования по иным текущим платежам.
Обратите внимание, что требования кредиторов по текущим платежам, которые относятся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности. Денежные средства из конкурсной массы распределяются между кредиторами пропорционально размеру их требований.
Какие сделки могут оспорить в ходе банкротства
Право оспорить сомнительные сделки имеет арбитражный управляющий, а также уполномоченный орган или кредитор. Что касается последнего, то это возможно в том случае, если размер задолженности перед ним составляет более 10% общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований.
Вот примеры сделок, которые могут оспорить в ходе банкротства:
· сделки с неравноценным встречным исполнением обязательств;
· сделки, причинившие вред кредиторам;
· сделки с предпочтением – те, которые направлены на обеспечение исполнения обязательств перед конкретным кредитором.
Так, может быть оспорена сделка, по которой за год до банкротства должник продал автомобиль по заниженной цене, отличающейся от рыночной на 50%. Или, допустим, в выписке по счету арбитражный управляющий видит, что должник совершил платеж в пользу третьего лица по договору, а в реальности договорных правоотношений между сторонами не было. На этих основаниях данный платеж тоже можно оспорить.
Можно оспорить платежи должника только одному кредитору, в то время как у него есть долговые обязательства перед несколькими.
Также суд может насторожить ряд моментов.
· Нарисованная задолженность, которая размывает требования настоящих кредиторов. Это недобросовестный банкрот может сделать для того, чтобы им досталось меньше денег из конкурсной массы.
· Брачные договоры, благодаря которым имущество собственника было переведено на супругу, если они были заключены как минимум за три года до подачи заявления о банкротстве.
Как квартира детства помогла кредиторам
Иногда нужно просто простимулировать заемщика вернуть деньги, которые на самом деле у него есть.
«Недавно у нас была такая история. Банкротилась компания, и собственник в какой-то момент стал выводить свое имущество. У него в числе прочего была квартира, где он провел детство и с которой было связано много воспоминаний. Ее удалось вернуть в конкурсную массу. Чтобы не лишиться любимых стен, должник быстро нашел деньги и расплатился с кредиторами», — рассказал глава фонда.
Последствия банкротства
Для добросовестных предпринимателей, у которых действительно нет средств для погашения долгов, банкротство может стать единственным выходом из ситуации. И нужно понимать, что это не конец истории. Банкротами становились даже успешные и известные люди – Аль Пачино, Уолт Дисней, Ларри Кинг и др.
Впрочем, какой-то след в деловой биографии оно все равно оставляет. Так, если во время банкротства компании человек был ее руководителем/учредителем, то информация об этом сохранится в открытых источниках. Эти сведения будут доступны на сайтах ФНС, арбитражного суда, Единого федерального реестра сведений о банкротстве и т.д.
Хотя считается, что если при этом руководитель не привлекался к субсидиарной ответственности, то никаких ощутимых последствий в будущем факт банкротства компании иметь для него не будет.
Но, конечно, есть нюансы. Одно дело, когда в ходе банкротства требования кредиторов были удовлетворены. Совсем другое – если остались непогашенные долги, то есть человек вышел из бизнеса, не выполнив обязательства перед партнерами.
Куприянов считает, что лучше до банкротства не доводить. Однако, если случилось так, что это необходимо сделать, нужно вести себя достойно. Когда в процессе банкротства начинается вывод активов, их сокрытие, это всегда всплывает и добавляет негатива всей истории.