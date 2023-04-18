Противники пенсионной реформы во Франции угрожают сорвать проведение Олимпиады в Париже

Противники пенсионной реформы во Франции в соцсетях призывают сограждан саботировать подготовку и сорвать проведение Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже летом 2024 года, передает РИА Новости.
Хэштег «Нет выхода на пенсию, нет Олимпийских игр» набирает популярность во французских соцсетях. Призыв поддерживается как анонимными активистами, так и некоторыми организациями, например, налоговой ассоциацией Attac. Однако конкретных шагов по срыву подготовки и проведения Олимпийских игр пока в сообщениях не предлагается.
При этом, несмотря на то, что многие протестующие поддержали идею использовать Олимпийские игры как рычаг давления на власти, некоторые главы профсоюзов выступили против этого шага.
«Не может быть и речи о том, чтобы делать такие угрозы и такие действия», — цитирует радиостанция France Info генсека профсоюзного движения «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT) Лорана Берже.
Ранее СМИ сообщили, что Германия планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года.