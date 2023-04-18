Противники пенсионной реформы во Франции угрожают сорвать проведение Олимпиады в Париже

Хэштег «Нет выхода на пенсию, нет Олимпийских игр» набирает популярность во французских соцсетях. Призыв поддерживается как анонимными активистами, так и некоторыми организациями, например, налоговой ассоциацией Attac. Однако конкретных шагов по срыву подготовки и проведения Олимпийских игр пока в сообщениях не предлагается.