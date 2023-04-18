Росавиация сообщила об опасном сближении самолетов Ил-76 Минобороны и РС-12 в небе над Самарой

Принадлежащий Министерству обороны России Ил-76 и самолет РС-12 сблизились на опасное расстояние в небе над Самарой. О ЧП в воздушном пространстве Поволжья рассказали в Росавиации.
По данным ведомства, все произошло из-за несоблюдения диспетчером своих обязанностей. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и выявили нарушения со стороны диспетчерского персонала.
В результате занимаемые должности покинули директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», его заместитель, а также два старших диспетчера и диспетчер, непосредственно допустивший инцидент. Кроме того, представители Росавиации поручили повысить уровень безопасного обеспечения пользователей воздушного пространства.
Ранее стало известно, что с самолетом L-410 произошло ЧП при взлете в Якутске — у воздушного судна повредилось такси. По факту инцидента Следственный комитет России проводит проверку, сообщал RT.