Росавиация сообщила об опасном сближении самолетов Ил-76 Минобороны и РС-12 в небе над Самарой

В результате занимаемые должности покинули директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», его заместитель, а также два старших диспетчера и диспетчер, непосредственно допустивший инцидент. Кроме того, представители Росавиации поручили повысить уровень безопасного обеспечения пользователей воздушного пространства.