Анатолий Шульев назначен главным режиссером Театра имени Вахтангова

Главным режиссером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова назначен Анатолий Шульев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
О назначении нового режиссера стало известно 18 апреля. Его представили директор театра Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Оксана Косарева.
В Минкультуры отметили, что Шульев в 2015 году стал лауреатом премии «Молодые дарования России». Новый режиссер свое назначение пока не прокомментировал.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ подтвердило увольнение главы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марины Лошак. Ее место заняла Елизавета Лихачева, ранее возглавлявшая столичный музей архитектуры имени А. В. Щусева.