Эмир Кувейта распустил парламент и призвал к выборам в мае

Регулярное «обновление» состава кабмина и парламента вызвано острыми противоречиями между двумя ветвями власти. В прошлый раз Народное собрание было распущено в июне 2022 года. Выборы, которые эмир инициировал с призывом начать новую веху в истории государства, так и не привели к существенным подвижкам. Из-за сохранившихся противоречий в январе ушло в отставку правительство, хотя большинство в законодательном органе власти на этот раз представляла оппозиция.