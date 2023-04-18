Эмир Кувейта распустил парламент и призвал к выборам в мае

Нынешний состав Народного собрания был распущен еще в прошлом году, но позже возвращен решением Конституционного суда.
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах распустил парламент и призвал к проведению в мае всеобщих выборов.
Решение главы государства озвучил от его имени наследный принц Мишааль аль-Ахмад. Он пояснил, что причиной такого шага стала «воля народа», также Аль-Ахмад сообщил о готовящихся правовых и политических реформах.
Согласно законодательству Кувейта, голосование должно пройти в течение двух месяцев. Роспуск Народного собрания произошел через неделю после того, как эмир в седьмой раз за три года утвердил новое правительство страны под руководством премьер-министра Ахмада Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха.
Регулярное «обновление» состава кабмина и парламента вызвано острыми противоречиями между двумя ветвями власти. В прошлый раз Народное собрание было распущено в июне 2022 года. Выборы, которые эмир инициировал с призывом начать новую веху в истории государства, так и не привели к существенным подвижкам. Из-за сохранившихся противоречий в январе ушло в отставку правительство, хотя большинство в законодательном органе власти на этот раз представляла оппозиция.
В марте Конституционный суд Кувейта признал результаты парламентских выборов недействительными и вернул предыдущий состав, что негативно восприняли как эксперты, так и многие рядовые граждане. Позже, на основе требований 30 политиков, депутатов и активистов обжаловать решение суда, спикер Народного собрания Марзук Али Мухаммад аль-Ганим призвал созвать парламентскую сессию.
По мнению ряда специалистов, Кувейт нуждается в полной перестройке политической системы, что позволит ему выйти из тупика. Однако парламент и кабмин придерживаются разных точек зрения насчет финансовой целесообразности такого шага: депутаты полагают, что реформы обойдутся менее чем в 6,5 млрд долларов, министры же заявляют о стоимости свыше 46 млрд.