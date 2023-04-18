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Guardian: Запад готовится к реакции России на контрнаступление украинских войск

Политика
Guardian: Запад готовится к реакции России на контрнаступление украинских войск

Западные лидеры ожидают, что Россия использует всевозможные варианты реагирования, чтобы ответить на контрнаступление ВСУ, сообщает Guardian.

Неназванные официальные лица Великобритании на саммите глав МИД G7 находятся в ожидании и готовятся к экстремальной тактике со стороны России. Они уверены, что РФ прибегнет к крайним мерам, чтоб удержать территории.

По данным издания, Запад уверен, что среди мер, к которым может прибегнуть Москва, — это ядерные угрозы и кибератаки. Западное руководство рассматривает все варианты развития событий.

Ранее российские штурмовики сообщили, что всегда готовы отразить контрнаступление ВСУ. Летчики знают, что противник готовит удар по всем фронтам, поэтому находятся всегда в полной готовности отразить наступление.
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