Эксперт Стоякин: главный рассадник коррупции на Украине — «антикоррупционные» органы, созданные США

Как заявили накануне в Агентстве США по международному развитию (USAID), Вашингтон выделит 20 миллионов долларов на усиление контроля за расходами средств, которые направляются Украине напрямую из американского бюджета. По мнению политолога, обозревателя издания «Украина.ру» Василия Стоякина, это вряд ли поможет сдержать безудержную украинскую коррупцию.
США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием Киевом американских средств. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. По словам Пауэр, США хотят помочь Украине «повысить прозрачность своего бюджета». Причем проверять хотят не только свою помощь, но и абсолютно все траты из украинского бюджета. В ведомстве добавили, что такая мера должна «еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины» при использовании средств, выделяемых Америкой.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал в соцсетях статью, в которой утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение присвоили сотни миллионов долларов, выделенных США на закупку топлива. Зеленский и многие из его окружения забирали себе «несметные миллионы американских долларов, выделенных на оплату дизтоплива», сообщил расследователь. По оценке аналитиков ЦРУ, только в 2022-м лидеры режима Зеленского присвоили как минимум 400 миллионов долларов.
Также Херш сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бернс в январе 2023-го проинформировал Зеленского о размахе коррупции в Киеве, передав ему список из 35 чиновников и генералов. Через полторы недели Зеленский уволил десяток самых «хвастливых» из них, не стеснявшихся разъезжать по Киеву на своих новых «мерседесах», заключил Херш. Ранее Еврокомиссия поставила перед Украиной несколько условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди которых — усиление борьбы с коррупцией.
Как сообщил ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, нынешний порыв американцев объясняется желанием Демпартии США найти внятный аргумент в борьбе со своими оппонентами в Конгрессе.
«С одной стороны, такая проблема давно назрела, в Америке давным-давно уже говорят о ней. Ну, мнение Херша по этому поводу мы учитывать не будем, потому что, на мой взгляд, он — довольно специфическая фигура, этакий «поэт-правдоруб». Его точка зрения вряд ли как-то влияет на политику США, но, тем не менее, у американцев есть свои внутриполитические соображения. Вопрос о том, как расходуются средства, выделяемые как помощь другим странам, всегда является одним из ключевых для оппозиции, которая активно тыкает им в лицо правящей партии», — сообщил Стоякин.
Сейчас демократам позарез нужно отбиться от обвинений со стороны республиканцев в том, что Белый дом бездарно и безконтрольно тратит на украинскую коррупцию миллиарды, которые платят из своего кармана американские налогоплательщики, считает он.
«Пока очень трудно сказать, как именно будет осуществляться контроль за тратами Киева со стороны Вашингтона. Возможно, это будут какие-то новые структуры или финансовые уполномоченные. Но пока что такой опыт на Украине был печальным. В последние годы главным рассадником коррупции в стране были так называемые «антикоррупционные органы» — НАБУ, САП и прочие. Они были созданы именно по инициативе Соединенных Штатов, и не подчиняются ни одной из ветвей украинской власти. Большинство громких коррупционных скандалов, гремевших в этой стране, были так или иначе связаны именно с «антикоррупционерами», поставленными США. Поэтому выводы о том, как будет дальше вестись борьба с коррупцией в Киеве, из этого можно сделать самостоятельно», — заключил аналитик.
Ранее, 15 апреля, стало известно, что Вашингтон направит Киеву еще 4,9 миллиарда долларов бюджетной помощи в сентябре. Эти средства должны позволить украинскому режиму предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам». Ранее, 30 марта, США объявили, что выделили Украине 400 миллионов долларов на финансовую и гуманитарную помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы. Этот пакет помощи должен был помочь украинцам «получить доступ к теплу, горячей воде, электричеству, здравоохранению и предметам первой необходимости в зимний период»