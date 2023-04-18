Эксперт Стоякин: главный рассадник коррупции на Украине — «антикоррупционные» органы, созданные США

США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием Киевом американских средств. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. По словам Пауэр, США хотят помочь Украине «повысить прозрачность своего бюджета». Причем проверять хотят не только свою помощь, но и абсолютно все траты из украинского бюджета. В ведомстве добавили, что такая мера должна «еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины» при использовании средств, выделяемых Америкой.