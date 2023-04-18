«Газпром» счел восполнение ЕС запасов газа нетривиальной задачей в условиях политически мотивированных решений

По обновленным данным на 16 апреля, объем запасов газа составил 56,6 млрд кубометров при показателе в 58 млрд «кубов» три года назад, в 2020 году. Таким образом, даже задача восполнения объема запасов топлива до уровня 2020 года для Европы уже нетривиальная, учитывая обострение конкуренции на рынке СПГ.