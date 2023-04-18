«Газпром» счел восполнение ЕС запасов газа нетривиальной задачей в условиях политически мотивированных решений

Представители «Газпрома» подчеркнули, что восполнение запасов энергоносителей станет для стран Евросоюза непростой задачей в условиях политически мотивированных решений, пишет ТАСС.
По итогам отопительного сезона 22/23 гг., страны ЕС исчерпали почти половину своих запасов углеводородов. По сведениям энергетического агентства Gas Infrastructure Europe (GIE) за 6 апреля, «голубого топлива» в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС суммарно осталось всего 55,4 млрд кубометров — 55% от всех имеющихся объемов ПХГ.
Мягкая теплая погода позволила Европе вполне безболезненно пережить эту зиму. Однако этого может не случиться на будущий год.
«Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — заметили в «Газпроме».
По обновленным данным на 16 апреля, объем запасов газа составил 56,6 млрд кубометров при показателе в 58 млрд «кубов» три года назад, в 2020 году. Таким образом, даже задача восполнения объема запасов топлива до уровня 2020 года для Европы уже нетривиальная, учитывая обострение конкуренции на рынке СПГ.
Напомним, что ранее «Газпром» предпринял кардинальную переориентацию рынка сбыта энергоносителей, поставив рекорд в экспорте газа в КНР.