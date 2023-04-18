Финансирование национальных проектов в Новосибирской области увеличили до 45,1 млрд рублей

Глава Минэкономразвития Лев Решетников добавил, что часть средств будет потрачена на выплату пособий многодетным семьям. Их получат 12 тысяч человек. На переобучение будет направлено 3,3 тысячи граждан. Около 3 тысяч детей бесплатно отправятся в путешествие по региону. Также правительство Новосибирской области окажет финансовую поддержку фестивалю «Электронный берег».