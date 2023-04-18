Финансирование национальных проектов в Новосибирской области увеличили до 45,1 млрд рублей

По данным Минэкономразвития региона, финансирование национальных проектов в Новосибирской области довели до 45,1 млрд рублей. Это на 2,5% больше суммы, потраченной на эти цели в прошлом году.
Выделенные средства будут израсходованы на строительство трех детских садов и семи школ, сообщает сетевое издание «ГлобалНСК.ру». Кроме того, капитальный ремонт ждет учреждения культуры. Будут благоустроены 70 общественных пространств. Поликлиники обеспечат новым современным оборудованием.
Глава Минэкономразвития Лев Решетников добавил, что часть средств будет потрачена на выплату пособий многодетным семьям. Их получат 12 тысяч человек. На переобучение будет направлено 3,3 тысячи граждан. Около 3 тысяч детей бесплатно отправятся в путешествие по региону. Также правительство Новосибирской области окажет финансовую поддержку фестивалю «Электронный берег».