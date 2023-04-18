Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Законопроект о наделении ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий приняли в первом чтении в ГД

Общество
Законопроект о наделении ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий приняли в первом чтении в ГД

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона о наделении ополченцев, защищающих Донбасс с 2014 года, статусом ветерана боевых действий. Его рассмотрели на очередном заседании.

Как передает пресс-служба Госдумы слова спикера нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина, все участники спецоперации должны иметь равный статус. У бойцов должна быть уверенность в поддержке государства.

В рамках одного из прошедших заседаний парламентарии приняли проект закона о предоставлении участникам спецоперации юридической помощи на безвозмездной основе. Предполагается, что такой же мерой поддержки смогут воспользоваться и семьи.
госдума ополченцы спецоперация россии на украине Донбасс
Военкоры ФАН