Президент Швейцарии Ален Берсе пожаловался на сложности в обеспечении соблюдения санкций против РФ

Президент Швейцарии Ален Берсе на пресс-конференции в Берлине подчеркнул, что страна решительно осуждает конфликт на Украине и последствия, вызванные якобы действиями России. Страна сделает все возможное, чтоб поддержать санкции против РФ, передает Reuters.
Глава Швейцарии заявил, что страна приняла правила ЕС — власти нормально относятся к этому. Берсе добавил, что Швейцария помогает Украине гуманитарной помощью. По мнению «большой семерки», Швейцария недостаточно «борется» с РФ из-за законов о конфиденциальности банковских счетов и российских олигархов, в том числе.
Берн присоединился к десятому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Они предусматривают ограничения в отношении въезда в страны, заморозку активов и запрет на торговлю многими товарами и услугами между РФ и другими государствами.
Ранее турецкий кандидат в президенты — Догу Перинчек выступил против санкций в сторону России. Он заявил об их отмене после прихода к власти.