Президент Швейцарии Ален Берсе пожаловался на сложности в обеспечении соблюдения санкций против РФ

Глава Швейцарии заявил, что страна приняла правила ЕС — власти нормально относятся к этому. Берсе добавил, что Швейцария помогает Украине гуманитарной помощью. По мнению «большой семерки», Швейцария недостаточно «борется» с РФ из-за законов о конфиденциальности банковских счетов и российских олигархов, в том числе.