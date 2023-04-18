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Президент Швейцарии Ален Берсе пожаловался на сложности в обеспечении соблюдения санкций против РФ

Политика
Президент Швейцарии Ален Берсе пожаловался на сложности в обеспечении соблюдения санкций против РФ

Президент Швейцарии Ален Берсе на пресс-конференции в Берлине подчеркнул, что страна решительно осуждает конфликт на Украине и последствия, вызванные якобы действиями России. Страна сделает все возможное, чтоб поддержать санкции против РФ, передает Reuters.

Глава Швейцарии заявил, что страна приняла правила ЕС — власти нормально относятся к этому. Берсе добавил, что Швейцария помогает Украине гуманитарной помощью. По мнению «большой семерки», Швейцария недостаточно «борется» с РФ из-за законов о конфиденциальности банковских счетов и российских олигархов, в том числе.

Берн присоединился к десятому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Они предусматривают ограничения в отношении въезда в страны, заморозку активов и запрет на торговлю многими товарами и услугами между РФ и другими государствами.

Ранее турецкий кандидат в президенты — Догу Перинчек выступил против санкций в сторону России. Он заявил об их отмене после прихода к власти.
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