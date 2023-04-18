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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поддерживающим киевский режим артистам уехать из России

Общество
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поддерживающим киевский режим артистам уехать из России

Если российские артисты не хотят покидать страну, они могут реанимировать свое положение, посетив зоны специальной военной операции и выступив перед военнослужащими России. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Милонов предложил певцу Jah Khalib исполнить перед солдатами советскую песню «Катюша» или композицию «Калинка-малинка» в народном стиле. А российскому актеру Даниле Козловскому, по мнению депутата, следует организовать творческий вечер перед военными в поддержку ВС РФ.

Ранее Милонов заявил, что сбежавшие за границу после начала спецоперации России на Украине артисты пытаются сейчас вернуться в страну потому, что «хотят жрать». По его словам, они рассчитывали на поддержку западного общества, но этого не произошло.
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