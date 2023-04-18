Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поддерживающим киевский режим артистам уехать из России

Если российские артисты не хотят покидать страну, они могут реанимировать свое положение, посетив зоны специальной военной операции и выступив перед военнослужащими России. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Милонов предложил певцу Jah Khalib исполнить перед солдатами советскую песню «Катюша» или композицию «Калинка-малинка» в народном стиле. А российскому актеру Даниле Козловскому, по мнению депутата, следует организовать творческий вечер перед военными в поддержку ВС РФ.
Ранее Милонов заявил, что сбежавшие за границу после начала спецоперации России на Украине артисты пытаются сейчас вернуться в страну потому, что «хотят жрать». По его словам, они рассчитывали на поддержку западного общества, но этого не произошло.