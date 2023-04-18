Момент ДТП с участием телеведущего Дмитрия Диброва в Москве попал на видео

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, телеведущий за рулем «Мерседеса» совершал поворот на Звездный бульвар. В результате маневра Дибров задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта. Судя по видеоролику, автомобиль телеведущего сам врезался в служебную машину при перестроении из одного ряда в другой.