Семилетняя петербурженка попала в больницу в среднетяжелом состоянии после обморока на физкультуре

Семилетняя девочка упала в обморок в петербургской школе №203 на уроке физкультуры. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вчера, 17 апреля, в школе №203 на Проспекте Ветеранов. Во время игры на уроке физкультуры семилетняя девочка неожиданно упала в обморок.
Девочку сразу же доставили в больницу — врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сообщается, что сейчас ребенок находится в среднетяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее известный доктор Александр Мясников рассказал, что боль в груди, одышка и обмороки у детей могут быть признаком острого миокардита. По его словам, этому заболеванию подвержены не только взрослые, но и дети.