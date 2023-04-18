Житель Ульяновска во время ссоры стрелял в противника из травматического пистолета

Как пишет сайт «Главные новости Ульяновска», днем 16 апреля перед одним из домов по улице Артема поссорились двое мужчин. В ходе скандала один из них достал травматический пистолет, выстрелил два раза в своего неприятеля и сбежал. Пострадавший обратился за медпомощью, после его отпустили домой.