Житель Ульяновска во время ссоры стрелял в противника из травматического пистолета

Правоохранители из дежурной части Засвияжского района города Ульяновска приняли заявление от 39-летнего горожанина. Тот сообщил, что в него стрелял неизвестный. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как пишет сайт «Главные новости Ульяновска», днем 16 апреля перед одним из домов по улице Артема поссорились двое мужчин. В ходе скандала один из них достал травматический пистолет, выстрелил два раза в своего неприятеля и сбежал. Пострадавший обратился за медпомощью, после его отпустили домой.
Преступника, которым оказался 43-летний местный житель, задержали сотрудники ППС. При задержании у него изъяли травматический пистолет калибра 18х45 мм.
В данный момент специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений. В отношении нарушителя уже составили административный протокол по статье 20.10 КоАП РФ, рассказали в полицейском отделе.