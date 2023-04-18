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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил президента РФ Владимира Путина на юбилей Печор

Общество
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил президента РФ Владимира Путина на юбилей Печор

Главу государства Владимира Путина пригласили на юбилей Печор. С такой инициативой к нему обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Российский лидер проводит встречу в Кремле с главой региона. В этом году в городе Печоры отметят его 550-летие, в связи с чем Ведерников пригласил президента посетить знаменательное событие для области. По его словам, к концу лета текущего года там будет то, что можно будет продемонстрировать. Путин поблагодарил его за это.

На встрече Ведерников сообщил о социально-экономической обстановке в регионе. Губернатор также поделился дальнейшими планами.
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