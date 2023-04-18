Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил президента РФ Владимира Путина на юбилей Печор

Главу государства Владимира Путина пригласили на юбилей Печор. С такой инициативой к нему обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Российский лидер проводит встречу в Кремле с главой региона. В этом году в городе Печоры отметят его 550-летие, в связи с чем Ведерников пригласил президента посетить знаменательное событие для области. По его словам, к концу лета текущего года там будет то, что можно будет продемонстрировать. Путин поблагодарил его за это.
На встрече Ведерников сообщил о социально-экономической обстановке в регионе. Губернатор также поделился дальнейшими планами.