Власти Башкирии объявили сезон охоты открытым

Замглавы министерства природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев объявил о начале сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь.
По словам Биргулиева, с 14 по 23 апреля в регионе можно охотиться на самцов глухаря и тетерева, на селезней, уток, гусей и вальдшнепов. Предварительно охотникам следует обратиться с соответствующим заявлением в минэкологии Башкирии или в территориальное управление в муниципальном районе, сообщает ufatime.ru.
Как уточнил Биргулиев, пока охота в общедоступных охотничьих угодьях региона разрешается только в первой зоне, в которую входят южные, западные районы региона, а также часть Зауралья.