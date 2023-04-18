Власти Башкирии объявили сезон охоты открытым

По словам Биргулиева, с 14 по 23 апреля в регионе можно охотиться на самцов глухаря и тетерева, на селезней, уток, гусей и вальдшнепов. Предварительно охотникам следует обратиться с соответствующим заявлением в минэкологии Башкирии или в территориальное управление в муниципальном районе, сообщает ufatime.ru.