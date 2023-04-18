Муниципалитеты Тверской области получили новые школьные автобусы

Губернатор Тверской области вручил представителям муниципальных образований региона ключи от новых школьных автобусов. Кроме того, муниципалитеты получили автомобили скорой помощи и передвижные фельдшерско-акушерские пункты.
За последние три года Тверская область обновила около 300 единиц автомобильной техники для медицинских и общеобразовательных организаций. В муниципалитеты поступило 188 школьных автобусов и 110 автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает сетевое издание «Афанасий - Бизнес».
В нынешнем году для региона за счет средств федерального бюджета приобретено еще 16 школьных автобусов, 10 машин скорой помощи и четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта. Новые автобусы на 23 посадочных места каждый переданы в 12 муниципалитетов.