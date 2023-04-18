Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Муниципалитеты Тверской области получили новые школьные автобусы

Общество
Муниципалитеты Тверской области получили новые школьные автобусы

Губернатор Тверской области вручил представителям муниципальных образований региона ключи от новых школьных автобусов. Кроме того, муниципалитеты получили автомобили скорой помощи и передвижные фельдшерско-акушерские пункты.

За последние три года Тверская область обновила около 300 единиц автомобильной техники для медицинских и общеобразовательных организаций. В муниципалитеты поступило 188 школьных автобусов и 110 автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает сетевое издание «Афанасий - Бизнес».

В нынешнем году для региона за счет средств федерального бюджета приобретено еще 16 школьных автобусов, 10 машин скорой помощи и четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта. Новые автобусы на 23 посадочных места каждый переданы в 12 муниципалитетов.
тверская область автобус муниципалитет скорая помощь
Военкоры ФАН