Муниципалитеты Тверской области получили новые школьные автобусы

В нынешнем году для региона за счет средств федерального бюджета приобретено еще 16 школьных автобусов, 10 машин скорой помощи и четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта. Новые автобусы на 23 посадочных места каждый переданы в 12 муниципалитетов.