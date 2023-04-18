Производитель водки Absolut заявил о прекращении поставок в Россию

Шведский производитель водки Absolut Стефани Дюрру сообщил о прекращении поставок своей продукции в Россию. Соответствующая информация следует из заявления генерального директора компании.
Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. Прежде сообщалось, что почти сразу же после начала специальной военной операции на украинской территории международная пивоваренная компания Heineken заявила о намерении уйти с российского рынка.
«The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», — указывается в сообщении Дюрру.
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