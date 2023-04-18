Пропавшую в Тольятти 14-летнюю школьницу нашли в Петербурге спустя месяц

Полиция сейчас выясняет, как несовершеннолетняя жительница Тольятти попала в Северную столицу, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Девочку, которая находилась в федеральном розыске, обнаружили в Толубеевском проезде в Выборгском районе. Школьница ушла из дома в марте. Она жила со своей бабушкой, которой сообщила, что поехала к родителям в Москву.
Несовершеннолетняя не смогла объяснить правоохранительным органам, как оказалась в Петербурге. Известно, что школьница жила у знакомой — противоправных действий против нее не совершалось. Подростка направили к социальным службам, чтобы отправить ее домой.
Ранее стало известно, что пропавшую в Нижнем Новгороде 12-летнюю школьницу нашли спустя 2 дня. Днем 13 апреля школьница ушла из дома с туристической палаткой в неизвестном направлении. Правоохранительные органы нашли девочку в промзоне.