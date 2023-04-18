Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на Звездном бульваре Москвы

Дорожно-транспортное происшествие с участием журналиста и шоумена Дмитрия Диброва произошло на севере столицы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Авария произошла на Звездном бульваре. Сообщается, что полицейская машина врезалась в «Мерседес» телеведущего.
По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. В настоящее время Дибров ожидает эвакуатор на месте аварии. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Северо-Западном тоннеле Москвы столкнулись два автомобиля, одно из транспортных средств влетело в стену. На место ДТП прибыли оперативные службы, данных о пострадавших не приводится.