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Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на Звездном бульваре Москвы

Происшествия
Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на Звездном бульваре Москвы

Дорожно-транспортное происшествие с участием журналиста и шоумена Дмитрия Диброва произошло на севере столицы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария произошла на Звездном бульваре. Сообщается, что полицейская машина врезалась в «Мерседес» телеведущего.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. В настоящее время Дибров ожидает эвакуатор на месте аварии. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Северо-Западном тоннеле Москвы столкнулись два автомобиля, одно из транспортных средств влетело в стену. На место ДТП прибыли оперативные службы, данных о пострадавших не приводится.
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