Петиция за отставку Беглова набрала уже практически миллион голосов — Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал набирающую популярность петицию движения «Город перемен» с призывом избавить Санкт-Петербург от губернатора Александра Беглова.
По словам предпринимателя, документ нашел большой отклик среди общества. Высокая активность горожан указывает лишь на их желание добиться ухода градоначальника, заметил он.
«Петиция, которую всего сутки назад опубликовали молодые патриоты из «Города перемен», набрала уже практически миллион голосов. Смольный пытается переломить ситуацию, закупая огромное количество ботов, информация об этом поступает ежеминутно. Но эти боты никак не могут переломить ситуацию», — приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Пригожин ранее отметил, что подавляющее большинство жителей города согласно с необходимостью отставки Беглова. В связи с этим он призвал всех неравнодушных петербуржцев поддержать петицию молодых патриотов в Telegram.