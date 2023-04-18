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Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым

Политика
Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым

Российский лидер Владимир Путин провел официальную встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Соответствующей информацией поделились на официальном портале главы РФ.

Переговоры политиков прошли 18 апреля, во вторник, в Кремле. Во время мероприятия Михаил Ведерников информировал российского лидера о развитии региона в социальной и экономической сферах.

Прежде пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал крайне опасным совместное появление президента РФ и главы Министерства обороны государства Сергея Шойгу в зоне специальной военной операции на украинской территории.
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