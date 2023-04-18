В сирийскую Латакию прибыл самолет МЧС России с гумпомощью для пострадавших от землетрясения

Два мощных землетрясения магнитудой более 7 баллов произошли в юго-восточных районах Турции 6 февраля. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях республики, а также в соседних странах — в том числе в Сирии. Количество погибших в результате катаклизма в Турции превысило 50 тысяч человек, в Сирии погибли более 8 тысяч и еще почти 15 тысяч граждан получили ранения.