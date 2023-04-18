В сирийскую Латакию прибыл самолет МЧС России с гумпомощью для пострадавших от землетрясения

В Сирию прибыл борт МЧС России с гуманитарным грузом для пострадавших от землетрясений, произошедших в регионе в начале февраля. Это уже пятая партия помощи, переданная местным жителям по линии МЧС.
Самолет приземлился в Латакии утром во вторник. Посольство Сирийской Арабской Республики (САР) в Москве сообщило, что груз был собран представителями сирийской общины в РФ и дружественным российским народом.
Агентство SANA со ссылкой на заявление директора аэропорта Латакии Зияда аль-Тавиля сообщает, что на борту, прибывшем в страну, находилось 14,6 тонны продовольствия, которое предназначено для жителей пострадавших от катаклизма районов.
Предыдущий гуманитарный борт прибыл в Сирию 13 апреля, доставив в аэропорт Латакии порядка 20 тонн помощи.
Два мощных землетрясения магнитудой более 7 баллов произошли в юго-восточных районах Турции 6 февраля. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях республики, а также в соседних странах — в том числе в Сирии. Количество погибших в результате катаклизма в Турции превысило 50 тысяч человек, в Сирии погибли более 8 тысяч и еще почти 15 тысяч граждан получили ранения.
Трагедия нанесла еще один болезненный удар по инфраструктуре САР, которая и без того серьезно пострадала в ходе затяжной войны. Сейчас в республике продолжаются восстановительные работы. В частности, в Латакии планируется возвести около 1 000 сборных домов, чтобы обеспечить жильем лишившихся крова местных жителей. В Алеппо строителям активно помогают горожане, вместе со специалистами занимаются ремонтом и укреплением объектов жилой застройки.