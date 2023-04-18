Поджигателя сухой травы в Тюменской области выявили с помощью беспилотника

Как пояснили в ведомстве, в ходе патрулирования территории в районе Велижанского тракта использовался беспилотник, так как необходимо было разглядеть сверху очаг возгорания в поле. Дрон, снабженный видеокамерой позволил обнаружить поджигателя сухой травы, сообщает Вслух.ru.