Второй сезон программы Roskino Academy о синематографе пройдет в рамках 45-го Московского кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется в столице через два дня, в четверг 20 апреля, в 45 раз. На его бизнес-площадке 45-го Roskino Academy (RA) будет представлен второй сезон образовательной программы о синематографе «Крупным планом», сообщает пресс-служба RA .