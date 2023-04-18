Второй сезон программы Roskino Academy о синематографе пройдет в рамках 45-го Московского кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется в столице через два дня, в четверг 20 апреля, в 45 раз. На его бизнес-площадке 45-го Roskino Academy (RA) будет представлен второй сезон образовательной программы о синематографе «Крупным планом», сообщает пресс-служба RA .
Этот цикл лекций будет посвящен процессу производства фильмов на Ближнем Востоке и в Азии. Первый семинар блока под названием «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии» запланирован на 21 апреля.
Остальные лекции пройдут 26 апреля, 30 и 31 мая. На них слушатели познакомятся с знатоками синематографа из таких государств, как: Нидерланды, Казахстан, Южная Корея и Республика Беларусь.
Ранее СМИ написали, что лента китайского производства «Лунный человек» примет участие в международном фестивале космического кино «Циолковский» в Калуге.