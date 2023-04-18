В ДТП с участием Toyota Camry уполномоченной по правам ребенка в Тыве пострадали 12 школьников

Черная Toyota Camry уполномоченной по правам ребенка в Тыве Сайзаны Товуу протаранила «газель» с 16 школьниками. В результате аварии 12 несовершеннолетних пострадали. За рулем иномарки был муж Товуу, сообщает источник ФАН.
Все случилось на трассе Р-257 неподалеку от Кызыла. Автомобиль уполномоченной по правам ребенка в Республике Тыва выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом, перевозившим учеников одной из местных школ. Несмотря на то, что Toyota Camry записана на чиновника, за рулем иномарки в момент ДТП находился Юрий Товуу — предположительно, супруг хозяйки машины.
По информации источника ФАН, женщина легковушку не водила. Ее муж управлял Toyota Camry по доверенности.