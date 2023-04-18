ФАН публикует видео драки пожилого пассажира петербургского троллейбуса с молодым из-за кресла

Двое пассажиров устроили драку в троллейбусе в Петербурге. Мужчины не поделили место для сидения.
Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел 17 апреля около 12:30 по местному времени. Патрульный наряд вневедомственной охраны Кировского района получил сигнал тревоги из троллейбуса №45, следовавшего по Ленинскому проспекту.
Прибывшие на место вызова сотрудники Росгвардии выяснили, что наряд вызвал водитель из-за драки в салоне. Причиной конфликта 59-летнего и 21-летнего граждан стало пассажирское кресло. Оба участника драки были госпитализированы в медучреждения.
Ранее сообщалось, что пьяный пассажир вступил в драку с водителем автобуса №197 в Петербурге. Дебошир нарушал общественный порядок, распивая пиво в салоне транспорта.