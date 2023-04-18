ФАН публикует видео драки пожилого пассажира петербургского троллейбуса с молодым из-за кресла

Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел 17 апреля около 12:30 по местному времени. Патрульный наряд вневедомственной охраны Кировского района получил сигнал тревоги из троллейбуса №45, следовавшего по Ленинскому проспекту.