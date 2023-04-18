Бывшие сослуживцы бойца ЧВК «Вагнер» Улдарова опровергли его показания для «Гулагу.нет»

Герой «расследования» ресурса «Гулагу.нет» Азамат Улдаров не был на передовой в Бахмуте и Соледаре, заявили его бывшие сослуживцы.
В Сети появились видеоролики, на которых бойцы «Оркестра» из числа экс-заключенных рассказывают о своем знакомстве и службе вместе с Азаматом Улдаровым, который недавно стал героем скандального интервью. В беседе с Владимиром Осечкиным (признан иноагентом в России) из проекта «Гулагу.нет» Улдаров рассказал, как якобы совершал военные преступления в зоне СВО и убивал «отказников».
По его словам, события происходили под Бахмутом и в Соледаре. Однако по свидетельствам его боевых товарищей, на момент описываемых им событий являлся подсобным рабочим. В Соледаре отряд, к которому он был приписан, и вовсе не работал, сообщили бойцы ЧВК «Вагнер».
«Меня зовут Сенник Владимир Владимирович, позывной Казино. Прибыл из исправительной колонии №13 города Саратова вместе с Улдаровым Азаматом позывной Радоф. Приехали для исполнения службы в ЧВК "Вагнер". Мне показали видео, где Азамат дает интервью, которое не соответствует действительности. Почему? Потому что наш штурмовой отряд никогда не выполнял боевые действия в направлении Соледара. Также в направлении Бахмута Азамат не мог принимать никакого боевого участия, так как в ноябре меня отправили в госпиталь по ранению, а его отправили в тыл, так как он не мог выполнять боевые действия. Он работал в тылу, в охране, занимался подсобным хозяйством и так далее. Также хочу сказать, что никаким командиром он не был, командир на его направлении был Гоген», — рассказал один из бойцов.
Другой сослуживец Улдарова как раз находился вместе с ним в тылу с февраля этого года. Он подтвердил, что Радоф никогда не был на линии соприкосновения и вся его работа была исключительно в тылу.
«Я Сенюта Юрий Владимирович, позывной Славрик. Я прибыл из ИК №14 города Краснодара служить в ЧВК "Вагнер". С начала февраля месяца я был направлен в тыл для работ по состоянию здоровья. Там я познакомился с Радофом, с Азаматом. Мне показали видео, где он рассказывает, как он убивал людей, детей. Я хочу сказать одно — я с ним был с самого начала февраля и до конца его дембеля и хочу заявить, что он ни в Соледаре, ни в Бахмуте не участвовал ни в каких боевых действиях. Он был подсобным рабочим, также охраной занимался. И что на видео он говорит, это видно, что это вымысел и пьяный бред его», — пояснил боец.
Накануне появилось видео проекта Gulagu.net, в котором двое бывших заключенных, которые ранее служили в зоне СВО, рассказали о своем якобы участиях в действиях, дискредитирующих бойцов ЧВК «Вагнер».
После выхода интервью Улдаров пообщался с журналистами и сообщил, что Осечкин шантажировал его видеозаписью из колонии, где над ним издеваются сокамерники. Поскольку бывший заключенный не хотел, чтобы компрометирующая запись попала в Сеть, он сказал то, что просил Осечкин. Несмотря на то, что Улдаров выполнил поставленные ему условия, в соцсетях Gulagu.net появились те самые видео с издевательствами, которыми его шантажировали.
Ситуацию также прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«По информации, которую мы получаем от заключенных и бывших заключенных, группа лиц, среди которых, в том числе имеются бывшие заключенные и сотрудники ФСИН, активно сотрудничает с зарубежными группами, в том числе с Gulagu. net.
Эта группа лиц собирает компромат на заключенных и бывших заключенных, который связан с попаданием этих заключенных в различные блудные ситуации, в том числе, зачастую, натянутые. Для того, чтобы этот компромат задействовать, используются контакты так называемого Осечкина – бывшего опущенного в одном из лагерей РФ, который бежал за рубеж», — заявил предприниматель через свою пресс-службу.