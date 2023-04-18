Бывшие сослуживцы бойца ЧВК «Вагнер» Улдарова опровергли его показания для «Гулагу.нет»

После выхода интервью Улдаров пообщался с журналистами и сообщил, что Осечкин шантажировал его видеозаписью из колонии, где над ним издеваются сокамерники. Поскольку бывший заключенный не хотел, чтобы компрометирующая запись попала в Сеть, он сказал то, что просил Осечкин. Несмотря на то, что Улдаров выполнил поставленные ему условия, в соцсетях Gulagu.net появились те самые видео с издевательствами, которыми его шантажировали.