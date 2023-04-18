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Бывшие сослуживцы бойца ЧВК «Вагнер» Улдарова опровергли его показания для «Гулагу.нет»

Весь мир
Бывшие сослуживцы бойца ЧВК «Вагнер» Улдарова опровергли его показания для «Гулагу.нет»

Герой «расследования» ресурса «Гулагу.нет» Азамат Улдаров не был на передовой в Бахмуте и Соледаре, заявили его бывшие сослуживцы.

В Сети появились видеоролики, на которых бойцы «Оркестра» из числа экс-заключенных рассказывают о своем знакомстве и службе вместе с Азаматом Улдаровым, который недавно стал героем скандального интервью. В беседе с Владимиром Осечкиным (признан иноагентом в России) из проекта «Гулагу.нет» Улдаров рассказал, как якобы совершал военные преступления в зоне СВО и убивал «отказников».

По его словам, события происходили под Бахмутом и в Соледаре. Однако по свидетельствам его боевых товарищей, на момент описываемых им событий являлся подсобным рабочим. В Соледаре отряд, к которому он был приписан, и вовсе не работал, сообщили бойцы ЧВК «Вагнер».

«Меня зовут Сенник Владимир Владимирович, позывной Казино. Прибыл из исправительной колонии №13 города Саратова вместе с Улдаровым Азаматом позывной Радоф. Приехали для исполнения службы в ЧВК "Вагнер". Мне показали видео, где Азамат дает интервью, которое не соответствует действительности. Почему? Потому что наш штурмовой отряд никогда не выполнял боевые действия в направлении Соледара. Также в направлении Бахмута Азамат не мог принимать никакого боевого участия, так как в ноябре меня отправили в госпиталь по ранению, а его отправили в тыл, так как он не мог выполнять боевые действия. Он работал в тылу, в охране, занимался подсобным хозяйством и так далее. Также хочу сказать, что никаким командиром он не был, командир на его направлении был Гоген», — рассказал один из бойцов.

Другой сослуживец Улдарова как раз находился вместе с ним в тылу с февраля этого года. Он подтвердил, что Радоф никогда не был на линии соприкосновения и вся его работа была исключительно в тылу.

«Я Сенюта Юрий Владимирович, позывной Славрик. Я прибыл из ИК №14 города Краснодара служить в ЧВК "Вагнер". С начала февраля месяца я был направлен в тыл для работ по состоянию здоровья. Там я познакомился с Радофом, с Азаматом. Мне показали видео, где он рассказывает, как он убивал людей, детей. Я хочу сказать одно — я с ним был с самого начала февраля и до конца его дембеля и хочу заявить, что он ни в Соледаре, ни в Бахмуте не участвовал ни в каких боевых действиях. Он был подсобным рабочим, также охраной занимался. И что на видео он говорит, это видно, что это вымысел и пьяный бред его», — пояснил боец.

Накануне появилось видео проекта Gulagu.net, в котором двое бывших заключенных, которые ранее служили в зоне СВО, рассказали о своем якобы участиях в действиях, дискредитирующих бойцов ЧВК «Вагнер».

После выхода интервью Улдаров пообщался с журналистами и сообщил, что Осечкин шантажировал его видеозаписью из колонии, где над ним издеваются сокамерники. Поскольку бывший заключенный не хотел, чтобы компрометирующая запись попала в Сеть, он сказал то, что просил Осечкин. Несмотря на то, что Улдаров выполнил поставленные ему условия, в соцсетях Gulagu.net появились те самые видео с издевательствами, которыми его шантажировали.

Ситуацию также прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«По информации, которую мы получаем от заключенных и бывших заключенных, группа лиц, среди которых, в том числе имеются бывшие заключенные и сотрудники ФСИН, активно сотрудничает с зарубежными группами, в том числе с Gulagu. net.

Эта группа лиц собирает компромат на заключенных и бывших заключенных, который связан с попаданием этих заключенных в различные блудные ситуации, в том числе, зачастую, натянутые. Для того, чтобы этот компромат задействовать, используются контакты так называемого Осечкина – бывшего опущенного в одном из лагерей РФ, который бежал за рубеж», — заявил предприниматель через свою пресс-службу.
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