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Гражданина Йемена оштрафовали из-за падения его квадрокоптера на крышу волгоградского вокзала

Происшествия
Гражданина Йемена оштрафовали из-за падения его квадрокоптера на крышу волгоградского вокзала

Студента из Йеменской Республики оштрафовали в Волгограде за падение его квадрокоптера на крышу вокзала в центре города. Об этом ТАСС получил сообщение в волгоградском управлении МВД РФ на транспорте.

По сообщению управления, дрон упал на крышу железнодорожного вокзала в Волгограде. Нарушителя опросили и оштрафовали. Студент медицинского университета, приехавший из Йеменской Республики, оказался владельцем приспособления.

Ведомство не уточнило величину штрафа и статью КоАП РФ. Запрет на использование беспилотников для усиления общественного порядка в регионе был введен в декабре 2022 года.

Депутат Никита Чаплин объяснил законность использования дронов на частных участках. Он также рассказал, что за сбитое летучее устройство грозит штраф.
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