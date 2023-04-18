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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в подконтрольной Киеву Авдеевке. Об этом рассказали в пресс-службе украинского лидера.

Накануне, 17 апреля, украинский президент заявил, что задержка западных военных поставок увеличивает потери среди военнослужащих ВСУ. Он пожаловался также на сомнения среди своих союзников по поводу дальнобойности и других характеристик поставляемого оружия.

Ранее член конгресса США Пол Госар усомнился в необходимости поддерживать киевскую власть. В своем еженедельном бюллетене он написал, что Украина находится во власти неонацистов под руководством Владимира Зеленского.
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