Врач-педиатр из Калужской области предстанет перед судом за мошенничество

В Калужской области будут судить 49-летнюю врача-педиатра одной из больниц Малоярославецкого района. Она обвиняется в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.
Как установили следователи, женщина предоставила в Бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» недостоверные сведения о якобы имеющемся у нее заболевании, передает сетевое издание «Калуга-поиск». На основании фальшивых документов ее признали инвалидом III группы.
В период с 2019 по 2022 годы женщина-врач получала пособие по инвалидности от районного Управления пенсионного фонда. Общая сумма незаконно полученных выплат составила более 650 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.