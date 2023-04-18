ВВП Китая вырос на 4,5% за первый квартал 2023 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) КНР за первый квартал 2023 года вырос на 4,5% в годовом выражении. Об этом сообщает Государственное статистическое бюро Китая.
При этом, по сравнению с прошлым кварталом рост составил 2,2%. Наибольшие темпы развития показали сфера услуг (5,4%) и аграрный сектор (3,7%). Кроме того, увеличение ВВП обеспечила китайская промышленность (3,3%).
Темп роста ВВП в Китае связан с отказом от жестких ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, китайская экономика продолжит расти в 2023 году и достигнет 5,2%, после чего замедлится до 4,5% в 2024 году.
Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщала, что товарооборот между Россией и Китаем вырос на 38,7% по итогам первого квартала 2023 года. Общая сумма составила более 53 миллиардов долларов.