ВВП Китая вырос на 4,5% за первый квартал 2023 года

Темп роста ВВП в Китае связан с отказом от жестких ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, китайская экономика продолжит расти в 2023 году и достигнет 5,2%, после чего замедлится до 4,5% в 2024 году.